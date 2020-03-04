3 ildeki bazı bölgeler "Riskli alan" ilan edildi

04 Mart 2020 Çarşamba, 11:54

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda, Elazığ'ın Merkez ilçesine bağlı Abdullah Paşa (Sürsürü) ile Mustafa Paşa mahalleleri sınırlarında bulunan alanların "riskli alan" ilan edilmesine karar verildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Atatürk, Beyazıt ve Yıldırım mahalleleri ile Erzurum'un Yakutiye ilçesi sınırlarında yer alan Aşağı Yoncalık, Ayazpaşa, Bakırcı, Camii Kebir, Caferiye, Emirşeyh, İbrahim Paşa, Lalapaşa, Mehdi Efendi, Mirza Mehmet, Harmanlı, Şeyhler ve Yukarı Yoncalık mahallelerinde bulunan bazı alanlar da "riskli alan" ilan edildi.

Kararda, "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında "riskli alan" ilan edilen bölgelerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları da yer aldı.