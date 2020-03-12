3 kuruşluk dava reddedildi

12 Mart 2020 Perşembe, 06:00

Eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun, uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’yle fotoğraflarını ortaya çıkardığımız haberimiz için gazetemize açtığı “3 kuruşluk manevi tazminat” davasına ret kararı verildi.

Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde geçen günlerde görülen duruşmada gazetemiz avukatı Evrim İnal, haberimizin ardından Kuzu hakkında soruşturma açıldığını ve bu soruşturma kapsamında hakim savcıların ifadelerinin alındığını belirtti. Hakim ve savcıların Kuzu’nun yargıya baskı yaptığı yönünde ifade verdiğini hatırlatan İnal, davanın reddini talep etti. Mahkeme başkanı gerekçeli kararı sonra açıklamak üzere davanın reddine karar verdi.

MECLİS’E SORU ÖNERGESİ

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan TBMM’ye “araştırma” önergesi vererek Zindaşti’nin hükümet içindeki bağlantılarının ortaya çıkarılmasının araştırılmasını talep etti.

Turan’ın TBMM’ye verdiği önergede Zindaşti’nin üst düzey devlet görevlileriyle bağlantıları olduğu belirtilerek 2018 yılında hâkim ve savcılara uygulanan baskılarla tahliye edildiğine değinildi. Önergede Kuzu’nun inkâr etmesine rağmen Zindaşti ile görüştüğüne dair fotoğrafların basına yansıdığı belirtilerek “Zindaşti’nin Türkiye’de işlediği suçlar, ulusal ve uluslararası bağlantılarının tespit edilmesi, devlet görevlileriyle ilişkilerinin ortaya çıkarılması ve bundan kaynaklı karanlıkta kalmış devlet içindeki mafya-Emniyet-yargı-hükümet içindeki ilişkilerin ve olayların tüm ayrıntılarıyla incelenmesi amacıyla Meclis araştırması yapılmasını arz ve talep ederiz” denildi.