“Yazlığımda dinlenirken beni bile çıldırttılar” diye açtı telefonu yaşlı kurt. CHP’nin İzmir il başkanlığında yaşananları izlemiş, üzülmüş, bana dert yanıyordu. Bir zamanlar gecesini gündüzüne kattığı partisindeki anılarını iç çeke çeke anlatıyor, ben ise artık çok uzayan görüşmeyi bitirmek, işime dönmek istiyordum...

Anladığından mı bilmem, benim dikkatimi çeken o cümle çıktı birden ağzından: “Yahu, ‘hırsızlardan arınacağız’ diye girdikleri parti binasında fotoğraf verirken yanlarında tescilli hırsız vardı!” İstemsiz şekilde, buraya yazamayacağım bir tepki çıktı ağzımdan, hemen özür diledim. Ardından sordum: “Ne demek istiyorsunuz?”

Benim can kulağıyla dinlediğimi fark edince, iştahlı şekilde anlattı:

“Bak, CHP İzmir milletvekili ve yüksek disiplin kurulu başkanı, yeni il başkanıyla görüşmeye gidiyor. Orada kameralara açıklama yaparlarken hemen arkalarında yeşil tişörtlü biri var. O kim biliyor musun? CHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 9 palmiye ağacını satmak için keserken yakalanan bir hırsızlık hükümlüsü!”

Yok artık, dedim. Telefonu kapar kapamaz araştırdım... Doğruymuş. H.H. adlı kişinin, Özgür Özel’in memleketi Manisa’da belediyeye ait ağaçları keserken yakalandığına dair bir mahkeme kararı varmış. Manisa 5. Asliye Ceza Mahkemesi 26 Şubat’ta verdiği kararla, H.H. adlı o kişiyi yaklaşık üç yıl hapisle cezalandırmış. Ve işte o H.H., şimdi İzmir il başkanlığındaki olaylı anlarda CHP kurmaylarının hemen arkasında “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganı atıyordu.

Çelişkinin ete kemiğe büründüğü yer tam olarak burası. Kameralar karşısında büyük cümleler kuran siyasetçilerin, arkalarına dönüp destekçilerini sorgulamadığı sürece, önlerinde yürüyen halkı ikna etmeleri mümkün olmayacak.

YENİ ÂŞIKLARIN SABIKA KAYDI

“Yalan makinesi, yalancı, piyon, rezil, çarkçı, çarkçıbaşı, kukla, müfteri, rüsva, yüz nakli, yüzsüz, iftiracı, takiyeci, taşeron, pişkin, terör sevdalısı, hazımsız, koltuk sevdalısı, edepsiz, hadsiz...”

Bu ağır sözler uzar gider, sayfalara sığmaz. Hepsi de yakın zamana kadar AKP medyasında yayımlandı. Ve hepsi de Kemal Kılıçdaroğlu’na söylendi. Yani, bugün öve öve bitiremedikleri Kılıçdaroğlu içindi bu kelimeler. Yeni âşıkların sabıka kaydı olarak burada dursun.