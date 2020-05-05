48. yıldönümünde üç fidan için iade-i itibar teklifi

05 Mayıs 2020 Salı, 12:32

Türkiye'nin toplumsal tarihinin ve sosyalizm mücadelesinin önemli isimlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam 6 Mayıs'ın yıldönümünde, CHP'li Tekin Bingöl Meclis'e kanun teklifi sundu. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın tam bağımsız Türkiye için mücadele ettiklerini ve Türkiye tarihinde unutulmaz bir mücadeleye imza attıklarına dikkat çeken Bingöl, “Bağımsızlık, demokrasi, özgürlük için mücadele eden bu üç genç adalet, kardeşlik ve yoksulluğun bitmesi gibi haklı taleplere rağmen idam edilmişlerdir. Bu kanun teklifi ile fiilen ve toplum nezdinde itibarları zaten var olan üç fidanın hukuki olarak da itibarlarının iadesi amaçlanmaktadır. Söz konusu Kanunun yürürlükten kaldırılması ile toplum vicdanında açılan derin tahribat bir nebze olsun giderilecektir” dedi.

"İDAMLARIN TAHRİBATI HALA KAPANMADI"

Üç fidanın tüm gençliği ve mücadeleci ruhuyla hala yaşadığı belirten Bingöl, “Evet Denizler suçluydu, ülkelerine sevdalı oldukları için suçluydular. ‘Bağımsız Türkiye’ dedikleri için suçluydular. Halkların kardeşliğini savundukları için suçluydular. Halkın çıkarlarını göz önünde bulundurdukları için suçluydular. Suçluydular çünkü emperyalist postalların vatan topraklarını kirletmesini istemiyorlardı. Her biri birer cesaret abidesiydi. Üç fidanın yargılandığı mahkeme savcısının “Onlar mahkemeye iyi davransalardı indirim uygulanır, cezaları müebbette çevrilirdi” ifadesi bu üç gencin yargılama sürecinin antidemokratik, önyargılı ve hukuksuzca yapıldığının kanıtlarından biridir. Verilen bu idam kararının toplumda yarattığı tahribat hala kapanmamıştır” ifadelerini kullandı.