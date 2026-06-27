Yandaş medyada 'butlan' polemiği: 'Grup bile yapamıyorsan sen nasıl genel başkansın?'

'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM'de CHP'nin grup toplantısında konuşma yapamaması iktidara yakın medyada polemiğe neden oldu.

TGRT’de yayımlanan “Medya Kritik” programında Kılıçdaroğlu’nu destekleyen vekil sayısının ayrı bir grup kurmaya yeterli olmaması Cem Küçük'ün tepkisine neden oldu.

''SEN NASIL GENEL BAŞKANSIN?''

TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in ''Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP'li vekil sayısı yeni bir grup kurmak için yeterli'' iddiasını hatırlatan Küçük şunları söyledi:

"En az 50-60 vekil Kılıçdaroğlu'nu destekliyor dediniz. 40 kişiyle kapalı grubu toplayabilir. Bulamıyor mu 40 vekili? Olay çıkmasın diye açık grup yapamıyor, o zaman kapalı grup yapsın? Grup bile yapamıyorsan sen nasıl genel başkansın?"

''İSTİFA EDERLERSE YENİ GRUP KURABİLECEK''

Fatih Atik ise Kılıçdaroğlu'nun kavgayı büyütmemek adına Meclis'e gitmediğini aktardı. Diğer yadan CHP lideri Özgür Özel'i destekleyen vekillerin istifası sonrası Kılıçdaroğlu'nun CHP grubu kurarak Meclis grup toplantılarında konuşacağını ileri sürdü.