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AKP'de 'el hareketi' krizi: İl Başkanı paylaştı, Rasim Arı 'yapay zeka' dedi

AKP'de 'el hareketi' krizi: İl Başkanı paylaştı, Rasim Arı 'yapay zeka' dedi

27.06.2026 14:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP'de 'el hareketi' krizi: İl Başkanı paylaştı, Rasim Arı 'yapay zeka' dedi

AKP’ye 'transfer' edilen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın AKP il binasında el hareketi yaptığını gösteren kare kriz neden i oldu.

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İYİ Parti’den istifa edip AKP’ye geçen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın AK Parti il binasında el hareketi yaparak poz verdiğine dair bir fotoğrafı gündem oldu.

AKP Nevşehir İl Başkanı Feyzi Aygün'ün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda yer alan fotoğrafta, il başkanlığında Aygün'le birlikte görülen Arı'nın el hareketi yaptığı görüldü.

Bu durumun anlaşılması ve gündem haline gelmesinin ardından Aygün'ün hesabındaki ilgili paylaşım bir açıklama yapılmadan silindi.

İşte silinen o paylaşım:

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RASİM ARI: YAPAY ZEKAYLA ÜRETİLDİ

AKP'ye geçen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise, fotoğrafın yapay zeka ile oluşturulduğunu öne sürdüğü bir açıklama yaptı.

Arı, fotoğrafın aslı olduğunu iddia ettiği kareyi paylaşarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zekâ ile üretilmiş bir görsel üzerinden yapay bir gündem oluşturma çabası, aslında söylenecek sözü kalmayanların başvurduğu en kolay yöntemdir. Algı üretmek uğruna teknolojiyi art niyetli bir şekilde kullanmayı tercih edenlere elbette söyleyecek çok sözümüz var. Ancak biz, seviyemizi bu tartışmaların seviyesine indirmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; hakikat, eninde sonunda bütün yapaylıkların önüne geçer. Gerçek fotoğrafı da kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

 

 

İlgili Konular: #Nevşehir #Rasim Arı

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