“60 yaş altı ölümlerde Avrupa’nın 4, dünyanın ise 9 katı ile birinciliklere oynuyoruz”.
“Türkiye koronalı hasta sayısında kaydettiği hızlı artışla dünyada 9. sıraya yerleşirken, 60 yaş altı ölümlerde (yüzde 21.3) Avrupa’nın 4, dünyanın ise 9 katı ile birinciliklere oynamamız korkutucu bir uyarı oldu... Virüs ile ilgili yeni araştırmalara odaklanacakken ve dünyadaki korona testleri üzerine yeni gelişmeleri duyuracakken bu yazıda, akla birden Sağlık Bakanlığı’nda üretilen “Yerli ve milli korona testi” ne durumda sorusu geldi ve durumu çok yakın izleyen bir bilim insanına sordum”. Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı 6 Nisan 2020 günü kaleme aldığı yazısını Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan ile konuştu.
07 Nisan 2020 Salı, 10:48