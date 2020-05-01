ABD, PKK/YPG'ye TIR'larla sağlık malzemesi ve maske yardımı yaptı

01 Mayıs 2020 Cuma, 20:09

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ve resmi verilere göre 1 milyondan fazla insanın Covid-19’la mücadele ettiği ABD, Suriye'deki PKK/YPG terör örgütüne tıbbi yardım malzeme yardımında bulundu.

Türkiye bu hafta ABD'ye iki uçak dolusu tıbbi malzeme göndermişti. Uçaklarda maskeden, koruyucu tuluma kadar her şey bulunuyordu.

Suriye’de PKK/YPG'ye karşı her türlü desteği sağlayan ABD, salgın günlerinde de terör örgütünü yalnız bırakmadı. ABD ordusunun Irak-Suriye Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü resmi Twitter hesabından, PKK/YPG'ye sağlık malzemeleri verildiğini duyurdu.

Sözcü'nün haberine göre malzemelerin PKK/YPG'ye Haseke iline bağlı Eş Şeddadi bölgesinde teslim edildiği belirtildi. Malzemelerin portatif lavabo ve sabunluklar, dezenfekte mendilleri, maskeler ve eldivenlerden oluştuğu aktarıldı.

ABD, nisan ayı başında da PKK/YPG'ye 1 milyon 200 bin dolar değerinde malzeme sağladıklarını açıklamıştı. Terör örgütü ise gönderilen malzemelerin yetersiz ve sevkıyatın yavaş olduğunu savunmuştu.

İktidar partisinin gelişmelere göre 'dış güç' diye tanımladığı ve Türk ekononomisini çökertmeye çalıştığını söylediği ABD'ye iki uçak dolusu tıbbi yardım malzemesi göndermesi yurttaşların tepkisini çekmiş ve binlerce yurttaş bu sevkıyatı eleştirmişti. Türkiye'de maske sıkıntısı yaşanırken ABD'ye maske yardımı yapılmasının ardından ABD, PKK/YPG'ye tıbbi malzeme yardımında bulununca çok sayıda yurttaş gelişmeye tepkisini sosyal medya aracılığıyla gösterdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ABD’ye geçtiğimiz günlerde gönderilen iki uçak kargo yardım malzemesiyle birlikte kaleme aldığı mektubunda, “Ülkemin, ABD’nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak, her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz” ifadelerine yer vermişti.