ABD: Rusya'nın onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib konusunda Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek, İdlib'deki Esed rejimi bombardımanları için "Rusya'nın bu saldırılar esnasında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz." dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenledi. Rusya ve İran'ın destek verdiği Esed rejiminin İdlib'deki saldırıları nedeniyle 1 milyona yakın kişinin yerinden edildiğini söyleyen Pompeo, Suriye'de siyasi çözüm çağrısını yineledi.
Pompeo, İdlib'deki sivil altyapıların da Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanlarında öldüğünü ifade ederek, "Rusya'nın bu saldırılar esnasında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'ye ek destek vermeyi düşünmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.
Video Haberler
- Video konferans yoluyla kriz masasını topladı
- Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs açıklaması
- Harbiye'de Atatürk'e büyük saygısızlık
- Maskeyle ve davetsiz nikah kıydırdılar
- Antalya'da kar yağışı altındayken görüntülendiler
- İşte koronavirüs çantasında olması gerekenler
- Karantinadaki hacılar ile polis arasında arbede çıktı!
- Ahmet Çakar'dan skandal koronavirüs açıklaması!
- Dikkat! Uzmanından koronavirüs uyarısı
- Uyarıları dinlemediler: Koronavirüsten korkmuyoruz!