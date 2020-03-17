ABD: Rusya'nın onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz

17 Mart 2020 Salı, 21:55

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenledi. Rusya ve İran'ın destek verdiği Esed rejiminin İdlib'deki saldırıları nedeniyle 1 milyona yakın kişinin yerinden edildiğini söyleyen Pompeo, Suriye'de siyasi çözüm çağrısını yineledi.

Pompeo, İdlib'deki sivil altyapıların da Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanlarında öldüğünü ifade ederek, "Rusya'nın bu saldırılar esnasında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'ye ek destek vermeyi düşünmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.