ABD ve Kanada’da ‘et kıtlığı’ baş gösterdi, reyonlar boşaldı
ABD ve Kanada'daki büyük et şirketleri, koronavirüs salgınının hızla yayılmasıyla ilgili endişeler nedeniyle tesislerini geçici olarak kapattı. Marketlerdeki et reyonları boşaldı. Her iki ülke genelinde de et kıtlığı baş gösterdi.
Dünyanın en büyük domuz eti üreticisi olan Smithfield Foods Pazar günü yaptığı açıklamada, çalışanlar arasındaki koronavirüs vakalarının artması nedeniyle, ABD'deki bir tesisini süresiz olarak kapatacağını ve marketlere yönelik tedariklerde “tehlikeli bir şekilde sona” yaklaştıklarını söyledi.
Reuters’a göre, mezbahaların kapanması, ABD gıda tedarik zincirini bozuyor, perakende mağazalardaki et reyonlarının boşalmasına yol açıyor ve ülke genelindeki hayvancılık endüstrisini çıkmaza sokuyor.
‘CİDDİ BİR FELAKETLE SONUÇLANABİLİR’
Güney Dakota Valisi Kristi Noem Cumartesi günü yaptığı açıklamada, 238 Smithfield çalışanının koronavirüs salgınından etkilendiğini ve bu rakamın, eyalet toplamının % 55'ine tekabül ettiğini açıkladı.
Smithfield İcra Kurulu Başkanı Ken Sullivan Pazar günü yaptığı açıklamada, "Tesislerimiz çalışmıyorsa marketlerimize stok sağlamak imkansız" dedi. Sullivan ayrıca, üretimdeki kesintinin, ABD hayvancılık endüstrisi için ciddi bir felaketle sonuçlanabileceğinin altını çizdi.
'YA ÜRETECEĞİZ, YA DA...'
Smithfield şirketi yayınladığı açıklamada, "Ulus olarak keskin bir seçimle karşı karşıyayız: Salgın karşısında üreteceğiz ya da üretimi durdurup neler olacağını bekleyeceğiz" dedi.
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