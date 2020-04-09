ABD'nin Afganistan'daki en büyük hava üssüne roketli saldırı
ABD'nin Afganistan'daki en büyük hava üssü Bagram'a roketli saldırı düzenlendi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Parvan vilayetinin Kaleçe köyünden ABD'nin Bagram Hava Üssüne 5 roket mermisinin fırlatıldığını söyledi.
Aryen, bir araca yerleştirilen roket mermilerinin uzaktan kumandayla fırlatıldığını ifade etti.
Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, Bagram Hava Üssüne 5 roket mermisinin isabet ettiği ve can kaybı bulunmadığı kaydedildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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