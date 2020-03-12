Acilde adım atacak yer yok
Başkentteki hastanelerin özellikle çocuk acillerinde influenza (grip) vakaları nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
Bunun üstüne bir de koronavirüs korkusu eklenince ateşlenen hastalar, çocukları rahatsızlanan aileler acillere akın ediyor. Şehir hastanesinin kent merkezine uzak olması nedeniyle de yurttaşlar merkezdeki hastaneleri tercih ediyor. Acil servislerde uzun sıralar oluşuyor. Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Bulut, “Acillerin bunu kaldırma imkânı yok. Öncelikle aile hekimlerine gidilmeli. Ön tanı orada yapılmalı. Teste ihtiyaç var mı yok mu orada ortaya çıkar. Aile hekimlerinde test yapılmaz ancak oradan yönlendirme yapılır. Böylece acillerdeki yığılmalar da önlenmiş olur” dedi.
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