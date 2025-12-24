Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yılın son ayında seçim anketi: O bölgede fark yüzde 17'yi aştı

24.12.2025 13:13:00
Haber Merkezi
1-15 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, Ege Bölgesi'nde CHP'nin oyu yüzde 45, AKP'nin ise yüzde 27,3 oldu. Ege'de iki parti arasındaki fark yüzde 17,7'ye çıktı.

PİAR Araştırma, 7 bölgede gerçekleştirdiği siyasi parti oy tercihi anketinin 4 bölgesini kamuoyu ile paylaştı.

Anket, 1-15 Aralık tarihlerinde çeşitli katılımcı sayısı ile gerçekleştirildi.

Anket sonuçlarına göre, Marmara ve Ege bölgesinde CHP birinci parti olurken; Karadeniz'de ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde AKP birinci oldu.

Ege Bölgesi'nde iki parti arasındaki fark yüzde 17,7 olarak kaydedildi.

İŞTE ANKET SONUÇLARI

Araştırma şirketinin yayımladığı anket sonuçları şu şekilde:

Image

MARMARA BÖLGESİ

CHP: Yüzde 41,8

AKP: Yüzde 32,5

MHP: Yüzde 6,6

DEM Parti Yüzde: 5

Zafer Partisi: Yüzde 4,3

İYİ Parti: Yüzde 4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,6

Diğer: Yüzde 3,2

Image

EGE BÖLGESİ

CHP: Yüzde 45

AKP: Yüzde 27,3

MHP: Yüzde 7,6

İYİ Parti: Yüzde 6,2

DEM Parti: Yüzde 4,6

Zafer Partisi: Yüzde 4,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,6

Diğer: Yüzde 3,3

Image

KARADENİZ BÖLGESİ

AKP: Yüzde 39,7

CHP: Yüzde 31,7

MHP: Yüzde 14,2

İYİ Parti: Yüzde 4,1

Zafer Partisi: Yüzde 3,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,3

DEM Parti: Yüzde 1

Diğer: Yüzde 3,6

Image

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

AKP: Yüzde 35,4

DEM Parti: Yüzde 26,8

CHP: Yüzde 21,8

MHP: Yüzde 5,8

Zafer Partisi: Yüzde 2,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,1

İYİ Parti: Yüzde 2

Diğer: Yüzde 3,6

