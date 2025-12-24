Yılın son ayında seçim anketi: O bölgede fark yüzde 17'yi aştı

PİAR Araştırma, 7 bölgede gerçekleştirdiği siyasi parti oy tercihi anketinin 4 bölgesini kamuoyu ile paylaştı.
Anket, 1-15 Aralık tarihlerinde çeşitli katılımcı sayısı ile gerçekleştirildi.
Anket sonuçlarına göre, Marmara ve Ege bölgesinde CHP birinci parti olurken; Karadeniz'de ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde AKP birinci oldu.
Ege Bölgesi'nde iki parti arasındaki fark yüzde 17,7 olarak kaydedildi.
İŞTE ANKET SONUÇLARI
Araştırma şirketinin yayımladığı anket sonuçları şu şekilde:
MARMARA BÖLGESİ
CHP: Yüzde 41,8
AKP: Yüzde 32,5
MHP: Yüzde 6,6
DEM Parti Yüzde: 5
Zafer Partisi: Yüzde 4,3
İYİ Parti: Yüzde 4
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,6
Diğer: Yüzde 3,2
EGE BÖLGESİ
CHP: Yüzde 45
AKP: Yüzde 27,3
MHP: Yüzde 7,6
İYİ Parti: Yüzde 6,2
DEM Parti: Yüzde 4,6
Zafer Partisi: Yüzde 4,4
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,6
Diğer: Yüzde 3,3
KARADENİZ BÖLGESİ
AKP: Yüzde 39,7
CHP: Yüzde 31,7
MHP: Yüzde 14,2
İYİ Parti: Yüzde 4,1
Zafer Partisi: Yüzde 3,4
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,3
DEM Parti: Yüzde 1
Diğer: Yüzde 3,6
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
AKP: Yüzde 35,4
DEM Parti: Yüzde 26,8
CHP: Yüzde 21,8
MHP: Yüzde 5,8
Zafer Partisi: Yüzde 2,4
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,1
İYİ Parti: Yüzde 2
Diğer: Yüzde 3,6