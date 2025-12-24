Erdoğan'dan partisine 'seçim' mesajı: '2026 yılı kritik'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan, yılın son Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü.

İktidara yakın medyada yer alan ilgili habere göre Erdoğan, toplantıdaki konuşmasında teşkilat çalışmaları ve 2028 seçimlerine de değinerek, "2026 yılı yaklaşan seçimlerle ilgili hazırlıklarımız bakımından kritik bir süreci kapsıyor. 2027'ye çok güçlü girmek istiyoruz. Çalışmalarımızı buna göre artırmalıyız" dedi.

21 Aralık Pazar günü başlayan 'Üç aylar' ve yaklaşan ramazan ayı için de uyarılarda bulunan Erdoğan, partisine "her günün en verimli şekilde geçirilmesi" için talimat verdi.

'SÜREÇ' UYARISI: SURLARDA GEDİK AÇILMAMALI

Habere göre Erdoğan, toplantıda ayrıca “Terörsüz Türkiye” adı altında yürütülen süreçle ilgili partisini tembihledi. Sürecin "hassasiyet"le yürütülmesi gerektiğine vurgu yapan AKP'li Cumhurbaşkanı, “Mikrosiyaset ve bölgecilik yapmadan 86 milyonu kapsayan bir dille süreci anlatacağız. Partimizin ve iktidarımızın surlarında gedik açılmaması için titiz davranmamız gerekiyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah konuk olduğu TELE2 canlı yayınında yaptığı konuşmada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Haydi gel bir Kasımpaşalılık yap. Sana diyorum ki ‘Millet seni istemiyor. Erken seçim olursa da gelip aday olma imkânın var. Kaçma, gel.' 'Ne zaman istiyorsan’ diyorlar. ‘Karda kışta olmaz.’ Tamam mart ayında gelsin seçim yapalım. Görelim bakalım bu millet kimi istiyor kimi istemiyor" ifadeleriyle seslenmişti.