Acun Ilıcalı: Avrupa'da bir kulüp satın alabilirim

08 Mayıs 2020 Cuma, 11:33





Acun Ilıcalı, CNN TÜRK Instagram canlı yayında açıklamalarda bulundu. Damla Uğurtürk’ün sorularını yanıtlayan Ilıcalı, Fenerbahçe başkanlığını düşünmediğini ancak Avrupa'dan bir kulüp satın alabileceğini söyledi.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Liglerin açıkçası çok oynanabileceğini düşünmüyorum ama istekleri anlayışla karşılıyorum. Federasyon oynatmak istiyor, haklılar. Normal hayata dönmek istiyorlar. Federasyon isteğini söyledi ama bir parantez var orada 'şartlar oluşursa' dedi. Bence şartlar oluşmayacak. Ben başlayacağını düşünmüyorum. Nihat Özdemir’in iyi niyetini anlıyorum. Ben Nihat Özdemir'in yerinde olmak da istemezdim. Ben olsam ligleri 1 Ağustos'ta başlatırım, ligler 10 Eylül'e kadar devam eder. 3 Hafta ara verilir. Sonra yeni sezonu başlatırdım."

"TÜM TAKIMLAR VE TARAFTARLARIYLA ARAM ÇOK İYİDİR"

"Milli maç vardı Galatasaray'ın stadında. Bir anda binlerce Galatasaraylı taraftarın arasında kaldım. UEFA finalinde de Galatasaray'a stadyumdan destek verdim. Benim tüm takımlar ve taraftarlarıyla aram çok iyidir. Trabzonspor taraftarıyla da maç izledim. Bu işte yenmek de var yenilmek de."

"FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI YAPMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK"

Fenerbahçe başkanlığı yapmak gibi bir düşüncem yok. Bu işte amatör kaldığın zaman işin zevkini dibine kadar yaşıyorsun. Fenerbahçe’nin Avrupa kupasındaki bütün maçlarına gittim. Orada o yöneticilerimizin taşıdığı yükü gördüm. Başarıya karşı aşırı derecede bağımlılığım var. Hayatımda hiç başarısız olmadım. Yani ara dönemler olabilir ama genel anlamda başarısız olmadım. Yönetici olmak falan bunlar benim için kolay işler değil. Diğer işlerimi bırakmam lazım şu anda öyle bir vaktim yok. Spor kanalıyla ilgili de bir planım yok. Ancak şunu söyleyebilirim Avrupa'da bir kulüp almayı düşünüyorum."

"MESUT ÖZİL'İN SÖZLEŞMESİNİN BİTTİĞİ ANDA FENERBAHÇE'NİN FAVORİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"Fenerbahçe iyi bir dönem geçirmedi. 'Ben şunu getiririm' falan diyemem. Çünkü ekonomik olarak durum iyi değil. Mesut Özil konusunda ne desem manşet oluyor. 1 yıllık sözleşmesi var. Sözleşmesi bittiği anda Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da elimden geleni yaparım. Arda Turan, Türkiye'nin en kariyerli futbolcusu. Bundan sonra hiç futbola dönmese de efsane olarak kalacak."

"TEKNİK DİREKTÖR KONUSUNDA BİR FİKRİM VAR"

"Benim teknik direktör konusunda bir fikrim var ama söylemem doğru olmaz. Fenerbahçe yönetimini zor durumda bırakmak istemem. Onlar doğru ismi bulacaklardır."

"EUROLEAGUE ORGANİZASYONU BÜYÜK SAÇMALIK"

"EuroLeague organizasyonu büyük saçmalık. EuroLeague yönetimini istifaya davet ediyorum. Orada para işleri var da tam çözemedim."

"EMRE BELÖZOĞLU'NUN FUTBOLU BIRAKMASI, TÜRK FUTBOLU İÇİN BÜYÜK KAYIP OLACAKTIR"

"Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakması Türk futbolu için büyük bir kayıp olacaktır. Fenerbahçe'nin teknik ekibinde kariyerini sürdüreceğini düşünüyorum. Emre Belözoğlu, Arda Turan ve ben ayak tenisinde çok iyi bir takım oluruz. Bu üçlüye isteyen rakip gelebilir. Ben futbolcu seviyesinde değilim. Ama futbolcu olmayan seviyesinde de en iyisiyim."