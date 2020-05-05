Adım adım nefes...

05 Mayıs 2020 Salı, 02:00

Salgının en kötü vurduğu ülkelerden 28 bin 884 kişinin yaşamını yitirdiği İtalya’da üretim, inşaat ve toptan satış sektörleri başta olmak üzere bazı işletmeler yeniden açıldı, 4 milyondan fazla çalışan işbaşı yaptı.

İnsanların dolaşım özgürlüğünün kısmen arttığı ülkede bazı park ve bahçeler açıldı. Restoranlar, kafeler bu aşamada henüz yalnızca paket servis için açılabilecek ve sınırlı sayıda müşteriye, güvenli mesafe ve maske kurallarına uyarak hizmet verebilecek. İtalyanlar aynı bölgedeki akrabalarını ziyaret edebilecek. İtalya’da hükümet 10 Mart tarihinde tüm ülkeyi karantina altına almış ve temel ihtiyaç malzemeleri dışında alışverişi sona erdirmişti.

Belli başlı Avrupa Birliği kurumlarına ev sahipliği yapan Belçika’da otobüs ve tramvay seferlerinin sayısı artıyor. Ancak toplu taşıma araçlarına binen 12 yaşından büyük herkes için maske takmak zorunlu. Prensipte evden çalışmanın sürmesi çağrıları da dikkat çekiyor. 6 haftalık olağanüstü hâl sonunda Portekiz dün 3 aşamalı “hayata dönüş” planını devreye soktu.

MASKE ZORUNLULUĞU

Macaristan’da ülkenin hemen her yerinde insanlar en az 1.5 metre mesafeyi korumak üzere yeniden sokağa çıkabiliyor. Şirketler tekrar açıldı, restoranlar da dışarıda hizmet vermek üzere faaliyete geçti. Ancak bu kurallar başkent Budapeşte ve çevresi için geçerli değil. Ülke genelinde marketlerde ve toplu taşımada maske takma zorunluluğu bulunuyor. Almanya, Avusturya, Çekya, Polonya, Slovakya ya da Güney Kore’den ülkeye iş amaçlı seyahatlere de izin verildi.

Bu arada Mısır’da oteller kapasitenin yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yerli turistlere kapılarını açtı.