Afganistan'da 4 NATO askerinde koronavirüse rastlandı

24 Mart 2020 Salı, 17:15

Afgansistan'daki NATO üssünden yapılan açıklamada söz konusu askerle temasta bulunan kişilerinde gözlem altına alıdnıpı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca son haftalarda Afganistan'a gelen bin 500 NATO askeri ve personelinin de gözlem altında tutulduğu aktarıldı.

Afganistan'da toplam 16 bin NATO askeri bulunuyor.