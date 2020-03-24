Afganistan'da 4 NATO askerinde koronavirüse rastlandı
NATO kuvvetlerinden yapılan açıklamada, yakın zamanda NATO bünyesinde Afganistan'da görev yapan 4 askerde Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Afgansistan'daki NATO üssünden yapılan açıklamada söz konusu askerle temasta bulunan kişilerinde gözlem altına alıdnıpı belirtildi.
Açıklamada, ayrıca son haftalarda Afganistan'a gelen bin 500 NATO askeri ve personelinin de gözlem altında tutulduğu aktarıldı.
Afganistan'da toplam 16 bin NATO askeri bulunuyor.
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