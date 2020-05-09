Akar'dan yeni terhis açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terhis ve celplere ilişkin yaptığı açıklamada, "Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı, etkin şekilde gerçekleşmesine gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
09 Mayıs 2020 Cumartesi, 12:51

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