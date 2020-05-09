Akar'dan yeni terhis açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terhis ve celplere ilişkin yaptığı açıklamada, "Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı, etkin şekilde gerçekleşmesine gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- Ülke TV ekranında ölüm tehditleri
- Valilikten Arnavutköy'deki olaya ilişkin açıklama
- Tuncay Özkan: 500 bin lira rüşveti kim aldı?
- Yavaş: Halk herkese mutlaka gerekli cevabı da verecektir
- Cadde ve sokakları dans ederek temizliyor
- Maltepe'de yasağa rağmen sahile akın ettiler
- ÖSYM’ye robotlu YKS protestosu
- AVM otoparkında saç saça baş başa kavga kamerada
- Buldukları yavru tavşanı biberonla beslediler
- Meclis savaş alanına döndü! O anlar kamerada