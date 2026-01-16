Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.01.2026 14:02:00
Torreira'nın menajerinden flaş açıklama: 'Evine yakın olmak istiyor'

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira için Brezilya'dan bir kulüp devreye girdi. Uruguaylı futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada, "Brezilya'dan bir kulüp, Torreira'ya kazandığı maaşın aynısını ödemek için önemli çaba gösteriyor" dedi.

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için Brezilya'dan bir kulüp devreye girdi.

Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, oyuncusuna Galatasaray'da kazandığı maaşın aynısını ödemek için ciddi çaba sarf edildiğini açıkladı.

Bentancur, "Brezilya'dan bir kulüp, Torreira'ya Galatasaray'da kazandığı maaşın aynısını ödemek için önemli çaba gösteriyor. Kulüpler arasında resmi mesajlaşmalar oluyor. Geçenlerde İstanbul'da kaldım. Lucas biraz motivasyonunu kaybetmiş durumda, evine daha yakın olmak istiyor. Uzun yıllardır uzaklarda oynuyor. Bütçesel olarak da zaten iyi bir birikim yaptı" dedi.

Galatasaray'da sözleşmesini sürdüren Torreira'nın, ailesine ve evine yakın bir seçenek aradığı, transferin önümüzdeki dönemde netlik kazanabileceği ifade ediliyor.

