"AKP kadroları yurt genelinde Gelecek ve DEVA partilerine geçiyor"
AKP hükümetinin hedefindeki gazetenin yazarı Orhan Uğuroğlu, "AKP kadroları, yurt genelinde Gelecek ve DEVA partilerine geçiyor" dedi.
AKP hükümetinin hedefindeki Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında yurt genelinde AKP kadrolarının, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’ne geçtiklerini ifade etti. Uğuroğlu, AKP içindeki kopuşların Erdoğan’dan saklandığını iddia etti.
“Yurt genelinde teşkilatlardan ve üyelerden Gelecek Partisine geçiş oluyor. Babacan’ın partisine de teveccüh gösterileceği bilgisi yoğun şekilde geliyor,” diyen Uğuroğlu’nun bugünkü köşesinde şu ifadeleri aktardı:
AKP ve Erdoğan’ı yıllarca dikkatle izleyen iki gazeteci ile görüştüm. Biri eski bakan AKP’li üç siyasetçi ile de görüştüm.
Söylemlerindeki ortak noktalar şöyle:
– AKP’nin parçalanma tablosu Erdoğan’dan saklanıyor,
-Yurt genelinde teşkilatlardan ve üyelerden Gelecek Partisine geçiş oluyor,
– Babacan’ın partisine de teveccüh gösterileceği bilgisi yoğun şekilde geliyor,
– Başkanlık sistemi ile bakanların milletten koparılması çok yanlış oldu, vatandaş bakanlara derdini anlatamıyor, bürokrasi sorunlara çare olamıyor,
– Meclis’in itibarının kaybından en çok AKP milletvekilleri etkileniyor.
Nöbetçi bakanlık hiçbir derde çare olamadı.- AKP Milletvekilleri bakanlara iş yaptıramıyor.
– Her sorunun çözümü Erdoğan’dan bekleniyor. Devlet işlerinin yoğunluğu nedeniyle AKP içindeki sorunlara Erdoğan eskisi gibi eğilemiyor.
– AKP’li belediyelerde dönen usulsüzlükler ve yolsuzluklar örtbas ediliyor.
– Erdoğan’ın etrafında oluşan saray danışmanları kadrosu ile AKP’nin siyasetçileri arasında büyük çekişmeler ve güç kavgası yaşanıyor.
– En çok eleştiriyi damat bakan Berat Albayrak alıyor.
Ekonomideki kötü gidiş, enflasyon, hayat pahalılığı ve zamlar vatandaşı AKP’den hızla koparıyor, uzaklaştırıyor.
– Berat Albayrak’ın AKP’nin liderliğine hazırlanması yolunda yaptığı kulis faaliyetleri ve teşkilat seçimlerine müdahalesi büyük rahatsızlık yaratıyor."
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