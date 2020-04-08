AKP ve MHP'den 'sağlıkta şiddet' teklifi
CHP'nin "sağlıkta şiddet" teklifinin gündeme alınmasını dün oy birliği ile reddeden AKP ile MHP bugün aynı yasa teklifini Meclis'e sundu.
CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek amacıyla Sağlıkta Şiddet Yasa teklifinin Meclis gündemine alınması teklifi AKP-MHP oylarıyla dün reddedilmişti.
AKP ve MHP'nin Meclis'e yeni bir teklif sunacağı belirtildi. Teklifin koronavirüs önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarına yeni haklar getirdiği, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası artırdığı belirtildi.
Meclis'e sunulan teklif, koronavirüs önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarına yeni haklar getiriyor. Cezaların ise yüzde 50 artırılması isteniyor.
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan "Siyasi polemiklere alet etmeyelim. Bu konu başka. İnfaz yasasına ekleyelim zaman kaybetmeyelim" diye konuştu.
Video Haberler
- İzolasyon altında kalmayan yurttaşlar izlenebilecek
- Caddebostan Sahili'nde yürüyüş yapanlara para cezası
- Kaçak saç tıraşına polis baskını kamerada
- Kıyıya vurdular: Görenler çıplak elle temas etmesin!
- Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik!
- Parası olan kendisini korusun, parası olmayan çalışsın
- Evinden çöp atmaya çıkan kadına dehşeti yaşattı!
- Babası kamerayla kayıttayken polis sireni çalarsa...
- 19 yolcu çıktı ceza yedi: Binmek için önüme atlıyorlar
- Hastanede skandal görüntüler! Kameraya böyle yakalandı