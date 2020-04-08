AKP ve MHP'den 'sağlıkta şiddet' teklifi

CHP'nin "sağlıkta şiddet" teklifinin gündeme alınmasını dün oy birliği ile reddeden AKP ile MHP bugün aynı yasa teklifini Meclis'e sundu.

08 Nisan 2020 Çarşamba, 14:59

CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek amacıyla Sağlıkta Şiddet Yasa teklifinin Meclis gündemine alınması teklifi AKP-MHP oylarıyla dün reddedilmişti.

AKP ve MHP'nin Meclis'e yeni bir teklif sunacağı belirtildi. Teklifin koronavirüs önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarına yeni haklar getirdiği, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası artırdığı belirtildi. 

Meclis'e sunulan teklif, koronavirüs önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarına yeni haklar getiriyor. Cezaların ise yüzde 50 artırılması isteniyor.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan "Siyasi polemiklere alet etmeyelim. Bu konu başka. İnfaz yasasına ekleyelim zaman kaybetmeyelim" diye konuştu.


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