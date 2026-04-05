Dikkat çeken seçim anketi: Kılıçdaroğlu CHP’nin başına gelirse...

Ankara Araştırma ve Danışmanlık Direktörü Mert Uzunsoy, sosyal medya hesabından yaptıkları anketin sonuçlarını paylaştı.

Katılımcılara ise “Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olması durumunda hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Sonuçlara göre CHP, oylarının çoğunu kaybediyor ve yüzde 13,9 seviyesine geriliyor.

Ankete göre AKP oylarını yüzde 33’e yükselterek en yüksek desteğe sahip parti konumuna çıkıyor.

DEM Parti ise yüzde 11.9, İYİ Parti yüzde 10.1, MHP ise yüzde 8 oranında oy alıyor.

Anket sonucuna göre Anahtar Parti yüzde 6.9, Zafer Partisi yüzde 5.9, YRP yüzde 3.8 ve TİP yüzde 2.9 oy oranına sahip.

Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 3.6 olarak belirlendi.