AKP'li belediyenin torpilli işe alımlarına savcılıktan soruşturma

25 Nisan 2020 Cumartesi, 23:31

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Çorum Belediyesi'ne sınav ve mülakatla 5 yeni personel alındı. İşe alınan kişilerin AKP Belediye Meclis Üyelerinin yakınları olması nedeniyle CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında Çorum Belediyesi'nde işe alınan 5 kişinin de AKP'lilerin yakınları olduğunu dile getirdi. Yılmaz yaptığı açıklamada bu kişilerin AKP Belediye Meclis Üyesi Namık Kemal Batman’ın kızı, AKP milletvekili aday adaylarından birinin eşi, Çorum AKP Kadın Kolları Başkanı ve AKP Belediye Meclis Üyesi Meryem Demir olduğunu söyledi. Yılmaz, bir diğer torpille işe alınımın ise AKP'ye yakın bir avukatın referansı dahilinde gerçekleştiğini iddia etti.

İL MÜDÜRÜ GÖREVLENDİRİLDİ

İddiaların yargıya taşınması üzerine savcılığın soruşturma başlattığı ve gerekli ifadelerin alınması için Çorum Valiliği tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı'nın görevlendirildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında belediye personel şirketi yöneticileri, suç duyurusunda bulunan diğer sorumluların ve suç duyurusunda bulunan CHP'lilerin ifadelerine başvurulacak.