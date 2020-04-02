AKP'li vekil peş peşe attığı tweetleri peş peşe sildi!

02 Nisan 2020 Perşembe, 09:46

AKP YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, ildeki 268 koronavirüs vakasından 245'inin Umre'den gelen ve misafir ettikleri kişiler olduğunu söyledi. Recep Özel ayrıca tüm sağlık çalışanlarına herkes için canları pahasına görev yaptıkları için teşekkür etti.

Özel daha sonra tweetini sildi.

Özel, sildiği tweetlerinde şu ifadeleri kullanmıştı:

1-Sayın Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi ilimizde şu an 268 pozitif vaka vardıAncak bu vakaların 245’i misafir ettiğimiz umreden dönen vatandaşlarımızdır. Isparta KYK yurtları potansiyelimizden kaynaklanan umreden dönenlerin karantina merkezi olarak kullanılan bir şehirdir.

2-Geriye kalan vakalarımız çeşitli sebeplerle yurt dışına çıkmış dönmüş vatandaşlarımızdır. Paniğe kapılmadan devletimizin uyarılarını dikkate alarak kurallara uyalım. Bir süre daha evde kalalım. Ülkemiz ve Ispartamız bu virüsü baş edecek güce ve sağlık altyapısına sahiptir.

3-Isparta Şehir Hastanemiz başta olmak üzere tüm devlet hastanelerimiz, tıp fakültemiz, özel hastanelerimiz, aile hekimlerimiz ve buralarda görev yapan sağlık çalışanlarımız bizler için canları pahasına görev yapmaktadırlar. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz.

Isparta, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de 1 Nisan itibarıyla en fazla koronavirüs vakası görülen altıncı şehirdi.



