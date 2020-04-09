AKP'nin "ekonomik yardım" paketinden sansür ve fişleme çıktı

09 Nisan 2020 Perşembe, 09:53

AKP'nin koronavirüs salgınına karşı hazırladığı 66 maddelik ekonomik yardım paketindeki sosyal medya detayı dikkat çekti. "Halka yardım" adı altında hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu'nda ele alındığını bildirdiği teklifte, sosyal medya ağlarına yönelik yeni kısıtlama düzenlemeleri bulunuyor.

BirGün'ün haberine göre, kanun taslağının 56'ncı maddesinin 'gerekçe' bölümünde, "uygun bulunmayan" içeriklerin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi konusunda internet sitelerinden muhatap bulunamadığı ifade edildi. Bu kapsamda, yurtdışı kaynaklı internet sitelerinin Türkiye içerisinde bu konuda bir muhatap belirlemesi hüküm altına alındı. Bu kurala uymayan internet sitelerinin ise hakim kararı ile kademeli olarak internet trafiğinin daraltılacağı ifade edildi.

SİTELER YAPTIRIMA TABİİ TUTULACAK

Sosyal medya sitelerine ayrıca, uygunsuz olarak tespit edilen içeriklerle ilgili 72 saat içinde resmi merciilere yanıt verilmesi zorunluluğu getiriliyor. İnternet siteleri, bu işlemlerini raporlamak ve Türkiye'de bağlı bulunduğu kurumlara da bildirmek zorunda olacak. Kanun taslağında internet sitelerinin Türkiye'deki kullanıcılarının verilerini ülke içerisinde barındırma zorunluluğu da getirildi. Bu işlemleri uygulamayan siteler de yaptırıma tabii tutulacak.