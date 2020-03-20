Albayrak'ın test belirsizliğinde ürküten ayrıntı!

20 Mart 2020 Cuma, 15:47

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını konusunda Galatasaray’da bir gelişme yaşandı.Galatasaray’ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüs şüphesiyle Çapa Tıp Fakültesi’nde karantina altına alındı.

İLK SONUÇ NEGATİFTİ

Abdurrahim Albayrak’ın ateş ve öksürük problemi 6 aydır devam ediyordu. Çapa’da tedbiren koronavirüs testi de yaptırdı. Sonuç negatif çıktı.

Sosyal medyadaki haberlere göre ise ilk olarak International Hospital’da kontrolden geçen Albayrak’ın ikinci testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle Çapa’ya kaldırılarak karantinaya alındığı öğrenildi. Albayrak’ın yakınlarının da gözetim altına alındığı belirtildi.

Galatasaray'ı korkutan ayrıntı, Albayrak'ın korornavirüs çıkması halinde Galatasaray-Beşiktaş derbisinde teknik direktör Fatih Terim, futbolcular, Başkan Mustafa Cengiz ve Beşiktaşlı yöneticilerle yakın temasta olması, el sıkışması.





Kaynak: Futbol Medya