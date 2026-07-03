Komedyen Deniz Göktaş tutuklandı: İki suçlama yöneltildi!

Video: İrem Karataş, Batuhan Serim

'Ölü Deniz' stand-up gösterisinin ardından hedef alınan ve önce 'dini değerleri aşağılama' ardından 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, dün havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınmıştı.

Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne ters kelepçeli olarak götürülen ve ifade verdikten sonra geceyi nezarethanede geçiren Göktaş, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖKTAŞ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Göktaş'ın savcılık ifadesi saat 11.20 sıralarında başladı, saat 13.10 sıralarında ise sona erdi. Daha sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Deniz Göktaş hakkında tutuklama kararı verildi.

TUTUKLAMA KARARINA ALKIŞ VE SLOGANLARLA TEPKİ

Deniz Göktaş hakkında çıkan tutuklama kararı sonrası adliyede "Faşizme karşı omuz omuza", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Deniz Göktaş yalnız değildir" sloganları atılıyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ADLİYENİN ARKA KAPISINDA AÇIKLAMA

Tutuklama kararı adliyenin önünde çok sayıda kişi tarafından protesto edilirken, Kılıçdaroğlu adliyenin arka kapısında, yanında gelen birkaç partiliyle birlikte açıklama yaptı.

YURTTAŞLARDAN YOĞUN DESTEK

Göktaş'a destek için adliyeye gelenler arasında; gazeteci Barış Pehlivan, CHP Milletvekili Ümit Özlale, TİP Milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Emek Partisi Milletvekili İskender Bayhan, DEM Parti Milletvekilleri Kezban Konukçu ve Cengiz Çiçek, oyuncu Barış Atay, Gezi Direnişi'nde hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, Oyuncular Sendikası üyeleri ile Uykusuz Dergisi çalışanları da yer aldı.

KILIÇDAROĞLU EKİBİNE GEÇİŞ İZNİ, GAZETECİLERE BARİKAT

Atanmış CHP İl Başkanı Gürsel Tekin, atanmış CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nun atanan basın danışmanı Atakan Sönmez, protokol girişinden adliyeye geldi.

'BUTLAN' TEPKİSİ

Gazetecilerin polis barikatının arkasına alınmazken, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin girişine izin verildi. Deniz Göktaş'a destek için gelen yurttaşlar, Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere sloganlarla tepki gösterdi.

BUTLANCILARDAN YURTTAŞLARA HAKARETVARİ SÖZLER

Kılıçdaroğlu ile birlikte gelen ve gazetecilerin bile geçemediği polis bariyerinden rahatça geçen partililer, bu duruma ve kendilerini protesto edenlere tepki gösterdi, hakaretvari sözler sarf etti.

"DENİZ GÖKTAŞ YALNIZ DEĞİLDİR"

Adliye önünde Deniz Göktaş'a destek amacıyla yapılan basın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Saray iktidarı Türkiye'de kurmaya çalıştığı faşist bir iktidar için her türlü hukuksuzluğu, saldırıyı sürdürmeye devam ediyor. Sendikacılara, gazetecilere, siyasetçilere, sanatçılara, her geçen gün daha ağır baskı koşullarını reva görmeye devam ediyor.

Bizler bugün bir kez daha söylüyoruz; kurmaya çalıştığınız, sindirmeye çalıştığınız, Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerinin, haklarını, taleplerini duyurmaya çalıştığı mücadelesini susturamayacaksınız.

Bu ülkenin sanatçıları, aydınları, demokratları, sosyalistleri, işçi ve emekçileri, insanca yaşanacak demokratik bir ülke için bulunduğu her yerde mücadele etmeye devam edecek ve kurmaya çalıştığınız faşist rejimi yerle bir edene kadar durmayacak.

Deniz Göktaş yalnız değil; çünkü o da bu zamana kadar hak mücadelesinde ve sokakta yalnız bırakmadı. Deniz'i mutlaka alacağız. Deniz Göktaş'a özgürlük."

ADLİYEYE GİRİŞ KISITLAMASI

Göktaş'ın savcılık ifadesinin sürdüğü İstanbul Adliyesi'ne girişlere kısıtlama getirildi. Davası olan, burada çalışan ve basın kartını gösteren gazeteciler giriş yapabiliyor.

"NE YAPMIŞTI DENİZ GÖKTAŞ, ELEŞTİRMİŞTİ..."

Adliye önünde yaptığı açıklamada, Deniz Göktaş'a yönelik yürütülen linç kültürüne dikkat çeken seçilmiş CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Ne yapmıştı Deniz Göktaş; eleştirmişti. Eğer sadece mizahı yargılayacak kadar eleştiriden nasibinizi almadıysanız; geçtiğimiz günlerde yaşanan fıkra olayında olduğu gibi... Türkiye’de insanların gülecek hiçbir şeyi kalmaz. Böyle bir ülke hayatta kalamaz. Gülmeyen bir toplum yaşayamaz."