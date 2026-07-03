Bahçeli 'Makama dönmeli' çağrısı yapmıştı... İçişleri Bakanlığı'ndan Ahmet Türk kararı

İçişleri Bakanlığı, 4 Temmuz’a kadar uzattığı Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyımı Tuncay Akkoyun’a 2 ay daha süre verdi.

AmidaHaber'de yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, 2 ay daha görevine dönemeyecek. Mardin’de kayyımın görev süresi en son 2 Mayıs’ta uzatılmıştı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk’ün yerine 2024 yılının kasım ayında kayyım atanmıştı.

Geçirdiği ağır hastalık nedeniyle tedavi gören Ahmet Türk, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir konferansta, içinde bulunduğu duruma işaret ederek, “Kürdistan'da geniş toprağı olan biriyim ama kimliğim yok, dilim yok, halkım yok sayılıyor. İşte 'Kürt sorunu benim, Kürt sorunu buradadır” ifadelerini kullanmıştı.

BELEDİYE 3 YILDIR KAYYIMDA

31 Mart 2024 tarihinden yapılan yerel seçimlerde Ahmet Türk üçüncü kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti.

Kobani davası sanıklarından biri olan Türk hakkında, 10 yıl hapis cezası çıkınca, görevden alınarak yerine kayyım atanmıştı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi 3 yıldır Van Valisi Tuncay Akkoyun tarafından yönetiliyor.

BERAAT ETMİŞTİ

Ahmet Türk’ün görevden uzaklaştırılmasına gerekçe yapılan ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla açılan davada, mahkeme suç unsuru bulmadığı gerekçesiyle beraat kararı vermişti.

Davanın sonuçlanmasının ardından "Göreve dönmeniz söz konusu mu?" sorusuna Türk, “Öyle bir beklentimiz yok” diye yanıt vermişti.

BAHÇELİ "MAKAMA DÖNMELİ" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şubat ayındaki grup toplantısında Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i kast ederek “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” demişti.