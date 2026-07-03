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Barış Pehlivan, Deniz Göktaş'ın avukatıyla görüşmesini açıkladı: Kılıçdaroğluna 'CHP'yı salın' çağrısı

Barış Pehlivan, Deniz Göktaş'ın avukatıyla görüşmesini açıkladı: Kılıçdaroğluna 'CHP'yı salın' çağrısı

3.07.2026 15:46:00
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Haber Merkezi
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Barış Pehlivan, Deniz Göktaş'ın avukatıyla görüşmesini açıkladı: Kılıçdaroğluna 'CHP'yı salın' çağrısı

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, tutuklanan Deniz Göktaş’ın avukatı Metin Aslan’ın aktardığı iki dikkat çekici ayrıntı paylaştı.
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'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisinin ardından iktidarın hedefi olan ve dün gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı.

Genç komedyen, “dini değerleri aşağılama” ve “cumhurbaşkanına hakaret” iddialarıyla tutuklandı.

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Deniz Göktaş'ın avukatı Metin Aslan ile konuşmasına ilişkin paylaşım yaptı. Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:

"Deniz Göktaş’ın avukatı Metin Aslan ile konuştum. İki özel bilgi paylaştı… 

Bir: Deniz tutuklama sonrası avukatlarına “neşemizi çalamayacaklar” demiş. 

İki: Kendisiyle görüşen Kılıçdaroğlu’na “CHP’yi salın” demiş."

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