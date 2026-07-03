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Fotoğraf çektirmeyi reddetmişti: Boğaziçili öğrencinin 'mezun kartı' iptal edildi, 5 yıl boyunca kampüse giremeyecek

Fotoğraf çektirmeyi reddetmişti: Boğaziçili öğrencinin 'mezun kartı' iptal edildi, 5 yıl boyunca kampüse giremeyecek

3.07.2026 16:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Fotoğraf çektirmeyi reddetmişti: Boğaziçili öğrencinin 'mezun kartı' iptal edildi, 5 yıl boyunca kampüse giremeyecek

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde, 'paraşüt' akademisyen Yasin Ramazan Başaran ile fotoğraf çektirmeyi reddeden öğrencinin mezun kartının iptal edildiği ve 5 yıl süreyle kampüse girişinin yasaklandığı öğrenildi.
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Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezuniyet töreninde, kayyım yönetimi döneminde bölüme atanan "paraşüt akademisyen" Yasin Ramazan Başaran ile fotoğraf çektirmeyi reddettiği için gündeme gelen öğrencinin kampüse 5 yıl boyuna girişi yasaklandı.

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Boğaziçi'nin Sesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, mezuniyet törenindeki protestonun ardından öğrencinin mezun kartının üniversite yönetimi tarafından iptal edildiği ve hakkında 5 yıl süreyle kampüse giriş yasağı kararı verildiği belirtildi.

"BU OKULDAN ELİNİZİ ÇEKİN!"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Yasin Ramazan isimli paraşüt ile fotoğraf çekilmek istemediği için arkadaşımızın mezun kartının AKP'li Naci İnci yönetimi tarafından iptal edildiğini, 5 sene boyunca kampüse giriş yasağı aldığını öğrendik. Bu okuldan elinizi çekin!"

Öte yandan, mezuniyet töreninde yaşanan olayın ardından Yasin Ramazan Başaran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Törene katılıyorsanız seremoninin işleyişi nasılsa ona uyacaksınız. Yoksa gidip diplomanızı sekreterlikten alabilirsiniz. Ben orada kendimi değil Felsefe Bölümü'nü temsil ediyorum, sizin showunuzun bir parçası olamam" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Konular: #Boğaziçi Üniversitesi #Kampüs #mezun