Alevilerin kutsal mekanına otel projesi!

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 14:25

Tunceli’de bulunan Halvori Gözeleri doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Alevi yurttaşların kutsal mekanlarından biri olarak da kabul edilen Halvori Gözeleri Tunceli merkeze yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunuyor. 2872 sayılı Millî Parklar Kanunu ile Millî Parklar Yönetmeliğine göre Halvori Gözeleri Millî Parkı ‘Mutlak Koruma Zonunda da yer alıyor.



Mutlak korunması gereken Halvori Gözeleri Millî Parkı’na Doğa koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Bungalow Ev Tip Otel işletmeciliği için resmî süreç başlatıldı. Önümüzdeki günlerde ihalesinin açılması beklenen projeye ise çevre örgütleri ve yöre halkı tepki gösterdi.

Munzur Koruma Kurulu Sözcüsü Hasan Şen, “Bırakın Halvori’ye otel yapılmasını bunu aklından geçirmeleri bile kabul edilemez. Halvori Gözeleri’nin Dersim tarihinde çok önemli bir yeri var. Hiç bir Dersimli buraya bu projenin yapılmasını kabul etmez. Ama bunlar ara sıra böyle yoklayacaklar. Dersim’de sermayeye yer sağlamaya çalışıyorlar. Turizmi de bu işin yumuşak karnı olarak görüyorlar. Bu proje Dersim’e yapacakları en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Dersim doğası için zulümdür” dedi.

İNANÇ MERKEZİ

Halvori Gözeleri’nin Milli Park içerisinde en önemli yerlerden bir tanesi olduğunu da dile getiren Şen, “Bu proje aslında barajlara, madenlere eş değerdir. Adını turizm olarak şirin gibi gösterseler de aslında yıkıcıdır. Halvori Gözeleri bir inanç merkezidir. Ancak dışarıdan bakanlar burayı mesire yeri olarak görüyorlar. İnancı asimile etmeye çalışıyorlar. Munzur gözeleri, Halvori gözeleri ve Ana Fatma Dersim’in inanç ve Kültür merkezlerindendir. Bunların sermaye tarafından mesire yeri olarak algılanıp ona göre proje geliştirilmesi zülümdür. Dersim’i kimliksizleştirme projesedir. Bu projeleri bir kez daha düşünmeye davet ediyorum” diye konuştu.

AKIL TUTULMASI

Milli Park içerisinde yer alan köylülerin asfalt bir köprü başvurusunda bulunduğunu ve bakanlığın “Milli Park. Çivi bile çakılamaz” cevabını verdiğini hatırlatan Şen, “Buranın milli park olduğu biliniyor. Buna rağmen projenin gündeme getirilmesi akıl tutulmasıdır. Bunun karşılığı yok ve olmamalı” ifadelerini kullandı.