16 Mart 2020 Pazartesi, 06:00

Sabahın erken saatleri işe gitmek için evden çıkıyorum. İnsanlarla aramda mesafe bırakarak yürürken Mehmet Akif Ersoy Camisine girenleri görüyorum.

O an iki kadınla karşılaşıyorum. Kuran dersi almak için caminin içerisinde bulunan kursa gidiyorlar. Sohbet etmeye başlıyoruz. İsimlerinin gazetede çıkması halinde eşlerinin kızabileceğini söylüyorlar. Orta yaşlı kadına koronavirüse karşı bir önlem alıp almadıklarını soruyorum. “Önce tüm evin halılarını kızımla kaldırdık. Çamaşır suyu ile bir güzel sildik. Sürekli ellerimizi yıkıyoruz” diyor. Toplu yerlerden uzak durulması çağrısını hatırlatarak “Camiye gelmekten korkmuyor musunuz?” diye soruyorum. Yanıt genç olan kadından geliyor: “Allah’ın evinde virüs bulaşmaz. Hem Kuran’da şifa ayetleri var. Biz sürekli onları okuyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, ‘temizlik imandan gelir’ Bizim kursumuz çok temiz. Şimdi daha da çok temizliyoruz. Ayrıca Kuran okumak için geldiğim yerde o virüs bulaşacaksa da, bulaşsın” diyor. Sohbet ettiğim 68 yaşındaki Ahmet Amca ise “Kızım, ecel gelmeden kimse ölmez. Öleceğimi bilsem de camiye gelirim” diyor.