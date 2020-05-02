Ameliyatları kim yapacak
Samsun Tabip Odası Başkanı halk sağlığı uzmanı Dr. Murat Erkan, salgınla mücadele edildiği günümüzde hastanelerde ameliyatların durdurulmuş olmasının yurttaşı mağdur ettiğini belirterek acil planlama yapılması çağrısı yaptı.
Erkan, “Bu durum ileride toplum sağlığı anlamında ciddi sorunları beraberinde getirecek. Sorumluları Tabip Odası Başkanı olarak uyarıyorum. Vatandaşın sağlık hakkı kendisine tanınmalı” dedi.
Erkan, “Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi ve Gazi Hastanesi, pandemi hastanesi ilan edildi. Ameliyat olacak vatandaş mecbur özel hastaneye giderek tedavi oluyor. Vatandaş zaten zorda. Bir de maliyetle karşılaşıyor. Samsun’da pandemi ile mücadelede bir plansızlık var. Bu durum sorumlular tarafından göz önünde bulundurulmalı” diye konuştu.
TEHLİKELİ SÖYLEMLER
Koronavirüsle kıyasasıya mücadele edildiği günümüzde yetkililer tarafından yapılan “Salgını kontrol altına aldık, bitiyor” tarzındaki söylemlerin çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Tabip Odası Başkanı Erkan şunları kaydetti: “Kurallar koyuluyor güzel. Ancak ‘salgını kontrol altına aldık, sönüyor’ tarzındaki açıklamalar çok tehlikelidir. Vatandaşlarımız bu tür söylemler üzerine rahat davranabiliyor. Bu bir salgındır. Tüm dünyada nasıl mücadele ediliyorsa, o şekilde mücadele edilmeli. Samsun’da mesela koronavirüsü vatandaşların dikkate almadıklarını görüyorum. Samsun Valisi, radikal kararlar almalı. Kendisine çağrı yapıyorum.”
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