Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden faturalarla ilgili önemli kararlar
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada, öğrenci evleri ve iş yerlerinde nisan ayında geçici olarak faturalandırma yapılmayacağı belirtilerek, konutlarda da şubat ayı faturalarının yüzde 80 oranında geçici olarak yansıtılacağını duyuruldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
1- Tüm konut aboneleri için nisan ayında şubat ayı faturalarının yüzde 80'i oranında geçici faturalandırma yapılacaktır.
2- Nisan ayında öğrenci evleri için geçici olarak faturalandırma yapılmayacaktır.
3- İş yeri/ticarethane aboneliklerinde nisan ayı geçici olarak faturalandırma işlemi yapılmayacaktır.
Yaşanan olağanüstü dönem sona erdiğinde, tüm abolenerde normal faturalandırma yapılacak ve bu dönemde yapılan geçici faturalandırılmış miktarlar toplam miktardan mahsuplaştırılacaktır.
MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA
Alınan kararla ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İş hayatında çok zor günler geçiren kardeşlerim, sevgili öğrenciler ve Ankara'da yaşayan hemşehrilerim; Hayatınızı kolaylaştırmak ve bu zor günleri atlatmanız için imkanlarımız ölçüsünde hergün yeni çözümler üretmeye çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.
Video Haberler
- Canlı yayında milyonların sesi oldu!
- İstanbul'da metro ve tramvaylarda sosyal mesafe önlemi
- Koronavirüs Türkiye'ye nasıl yayıldı?
- Galata Köprüsü'nde balık tutmayı sürdürdüler
- CNN TÜRK spikeri canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
- Eski eşi tarafından sokak ortasında başından vurldu
- Eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
- CNN Türk spikeri gözyaşlarına engel olamadı!
- Canlı yayında açıkladı! İşte koronavirüsün düşmanı
- Sokaktaki objeleri yaladı, gözaltına alındı