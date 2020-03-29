Ankara’da 18 sağlık emekçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Ankara Tabip Odası’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 18 sağlık emekçisinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.
Açıklamada, “Salgınla mücadelede başarı veya başarısızlığın ilk Ankara’da pcr testleri pozitif 17 ve bir de hızlı testi pozitif olmak üzere toplam 18, covid-19 tanısı alan sağlık emekçisi var” ifadelerine yer verildi.
????Salgınla mücadelede başarı veya başarısızlığın ilk halkalarından birisi sağlık çalışanının nasıl korunduğudur.— Ankara Tabip Odası (@ankaratabipoda) March 29, 2020
????Ankara’da pcr testleri pozitif 17 ve bir de hızlı testi pozitif olmak üzere toplam 18, covid-19 tanısı alan sağlık emekçisi var. #YaygınTest#ŞeffafBilgi pic.twitter.com/FTmjb4Ko9L
"BUNLAR TEYİT EDEBİLDİKLERİMİZDİR''
18 vakanın sadece teyit edilebilenler olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bunlar teyit edebildiklerimizdir. Duyumlarımız ise bu rakamın çok daha üzerindedir.Sağlık Bakanlığı'nı şeffaf olmaya, doğru bilgiyi toplumun tüm kesimleri ve sağlık çalışanlarıyla paylaşmaya davet ediyoruz. Sağlık çalışanları doğru bilgi sahibi olduğu kadar kendi sağlıklarını ve toplum sağlığını koruyabilirler. Pandemi ile mücadele eden tüm sağlık çalışanlarının düzenli olarak testlerinin yapılması ve koruyucu ekipmanlarının eksiksiz sağlanması talebimizi tekrarlıyoruz" denildi.
????Bunlar teyit edebildiklerimizdir. Duyumlarımız ise bu rakamın çok daha üzerindedir.— Ankara Tabip Odası (@ankaratabipoda) March 29, 2020
???? Sağlık Bakanlığı'nı şeffaf olmaya, doğru bilgiyi toplumun tüm kesimleri ve sağlık çalışanlarıyla paylaşmaya davet ediyoruz. (2)
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