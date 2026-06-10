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Özgür Özel’in Manisa ekibine operasyon: İki yakın isim gözaltında!

Özgür Özel’in Manisa ekibine operasyon: İki yakın isim gözaltında!

10.06.2026 15:08:00
Güncellenme:
Aytunç Ürkmez
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Özgür Özel’in Manisa ekibine operasyon: İki yakın isim gözaltında!

CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel’in Manisa programlarında yanında olan, Şehzadeler Emlak Yatırım İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ve Anıl Demir’in gözaltına alındığı öğrenildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada gizlilik kararı bulunuyor.
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CHP’ye yönelik yargı operasyonları sürüyor.

Bu kapsamda bu sabah Manisa’da dikkat çeken gözaltılar yaşandı. CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel’in eski danışmanı ve Şehzadeler Belediyesi Emlak Yatırım İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile belediye personeli Anıl Demir’in Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Ancak dosyada gizlilik kararı olduğu için içeriği bilinmiyor. Gözaltına alınan Yüzer'in özellikle Özel’in Manisa programlarında da yanında olduğu aktarılıyor.

AKILLARA YALIM’IN ‘ŞOFÖRLERİN SOHBETİ’ İDDİASI GELDİ

Söz konusu gözaltılar akıllara tutuklu eski Uşak Büyükşehir Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın ek savunmasındaki şoför ifadeleri akıllara geldi.

Özkan Yalım söz konusu ek savunmasında; Özgür Özel’in “Mehmet” adlı şoförünün Yalım’ın şoförüne ayak üstü; “Genel başkanımız Özgür Özel’in kendi kullanımına tahsisli mercedes v300 marka aracın VIP dönüşüm işlemlerinin Uşak Belediyesi tarafından yapılmasını istediğini, bunun genel başkan Özgür Özel'in talimatı olduğunu” söylediğini iddia ediyor.

Bu diyalog ise Adalet Bakanlığı’nca basına sunulan word dosyalarında iki şoförün sohbeti silinerek servis edilmişti.

‘KOLUMU DAYANACAĞIM DEMİRHAN KARDEŞİMİ DE ATTILAR’

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan da 12 Mayıs’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Uşak Belediyesine yönelik “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Özel; 26 Mayıs’daki Manisa mitinginde Gözaçan için “Bu zor günümde bir kolumu dayayacağım Ferdim (yaşamını yitiren eski MBB Başkanı Ferdi Zeyrek) yanımda yok, diğer kolumu dayanacağım Demirhan kardeşimi de attılar, tıktılar içeriye. Bir iftira ile attılar” demişti.

İlgili Konular: #Özgür Özel #Manisa #gözaltı

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