AKP'li Mehmet Ali Çelebi hakkındaki iddiaları yalanlamayarak Ahmet Yavuz'u hedef gösterdi

CHP'den AKP'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'un kendisi hakkında ifadelerine yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan Çelebi, Yavuz'un iddiasını yalanlamak yerine sert sözlerle hedef göstermeyi seçti.

''TELE1 PAŞASI AHMET YAVUZ DENEN ADAM''

Çelebi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözler yer aldı:

''Tele1 paşası Ahmet Yavuz denen adam! yine benim adım üzerinden sağa sola sinyal vermiş.

Kumpas davalarda yatan askeri casusluk sanıklarına siz ayrı balyoz ayrı diyen adam çıkmış adaletten ve doğruluktan bahsediyor.

Cumhurbaşkanımızın yanında yer almak için kendisine yazdığın mektubu ne çabuk unuttun!

-Önce Vatan partisi üyesi oldun.

-Sonra Zafer Partisi doğru yolda dedin.

-2023 seçimlerinden önce oyum Sn. Kılıçdaroğlu’na dedin kaybedince hakaret ettin.

-İmamoğlu kazanınca yanında yer almaya çalıştın ama yargılanmaya başladığı an Sözcü’den kaçtın, kayboldun.

-Şimdi Özgür Özel yeni parti kursun beni alsın peşindesin.

Bu adam! çıkmış karakter dersi vermeye kalkıyor! Başka kapıya!''

YAVUZ NE DEMİŞTİ?

Ahmet Yavuz geçtiğimiz günlerde medyada yer alan bir habere göre Çelebi'ye yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

''Türkiye karakter testinden geçiyor. Ya şu Mehmet Ali Çelebi dediğiniz adam, 2017'de beni telefonla aradı. Dedi ki: "Komutanım bu anayasa geçerse Türkiye mahvolur" dedi. Yola çıkalım, hayırlı konvoyla yola çıktık, 17 vilayet dolaştık. Sonrasında... Bak dedim, hiçbir CHP... O zaman o CHP'nin içinde, hiçbir CHP'li meselesi değil, biz halka ulaşacağız, halka ulaşacağız. Zaman zaman uyardığım da oldu. Gittik biz dolaştık insanlara. Ne oldu? Şimdi söylediğini bıraktı, gitti AK Parti'ye ve yani bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni savunuyor. Yani insanlar bunları gördükçe çılgına dönüyor yani.''