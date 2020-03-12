Antalya'da milyon dolarlık iki düğün 3 gün 3 gece sürdü

12 Mart 2020 Perşembe, 17:01

Turizm merkezi Belek ve Kundu tesisler bölgesindeki iki otelde düzenlenen ve her birinin bütçesi 1 milyon avronun üzerinde olan iki düğün için hazırlıklar aylar öncesinden başladı.

Hindistan ve Şili'den farklı baharat ve çok sayıda aşçının da geldiği düğünlerde, binlerce çiçek kullanılarak dekorlar hazırlandı. Otellerin sahilinde kurulan platformda, gelin ve damat için dini tören yapıldı. Görkemli sahne ve dekorlarıyla büyüleyen düğünde, davetliler ünlü modacıların imzalarını taşıyan kıyafetler giydi.

Kundu'daki düğün için Şili'den Uttamchandani ve Adwani aileleri hiçbir masraftan kaçınmayarak beraberlerinde makyöz, stil danışmanı ve yardımcılarından oluşan 300 kişilik ekip ve farklı seremonilerde giyecekleri kıyafetler ile özel uçakla Antalya'ya geldi.

Otelin önünde klasik arabaya binen damat Rajeev Adwani sahil yolundan plaja geldi. Adwani, beraberindekilerle yürüyerek sahilde gelin Roshni Uttamchandani ile buluştu. Yol güzergahında Hintli ve Türk sanatçılar gösteriler yaptı.

Dünyada seyahat, havacılık ve konaklama sektöründe en büyük krizlerden birinin yaşandığı bir dönemde, kentteki iki düğün de 3 gün 3 gece sürdü. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle charter uçuşlarından, transfere, konaklamaya kadar hijyen standartları artırıldı. Belek'teki düğünde Hint sanatçı Sukhbir Singer de sahne aldı.

"ŞİLİ'DEN, ANTALYA'DA YAPILMIŞ İLK DÜĞÜN"

Düğünlerin organizasyonlarını yapan Inventum Global'in Kurucu Ortağı Bünyat Özpak, gazetecilere, Hindistan'dan Şili'ye üç kuşak önce göçen bir ailenin çocuklarının düğününü yaptıklarını söyledi.

Şili'de ekimden bu yana devam eden halk ayaklanmalarına rağmen düğünü Türkiye'de yapmayı başardıklarını vurgulayan Özpak, "Ailenin, Güney Amerika'dan, İspanya'dan ve Meksika'dan misafirleri var. Şili'den, Antalya'da yapılmış ilk düğün. Seyahat sektörü tarihindeki en büyük krizin yaşandığı bir dönemde çok iyi bir iletişim kurduk, endişelerini giderdik ve getirmeyi başardık. Bu düğün için 300, diğer düğün için 350 kişilik davetli geldi. Bunun bütçesi 1 milyon Avro, diğerinin daha yüksek." şeklinde konuştu.

Seyahat ve turizm sektörünün, krizlerden çok etkilendiğini aktaran Özpak, koronavirüsün etkilerini iki ay öncesinden hissettiklerini vurguladı.

"HİJYEN STANDARTLARINI YUKARIYA ÇEKTİK"

Vergi desteği beklediklerini dile getiren Özpak, "Charter uçuşlarında hijyen standartlarını yukarıya çektik. Transfer araçları, oteller hepsinde elimizden gelen bütün önlemleri alıyoruz. Misafirleri doğru iletişimle ikna etmeye çalışıyoruz. Çok ciddi bir iptal dalgasıyla karşı karşıyayız. Planladığımız Hint düğünleri ve etkinliklerin yüzde 90'ı iptal edildi." ifadelerini kullandı.

Şilili ailenin Avrupa'da çok fazla destinasyon olmasına rağmen Antalya'yı tercih etmesinin çok ilginç olduğunu ifade eden Özpak, "Uzun süre çalıştık. Dünyada yaşanan krize rağmen iki düğünü de Türkiye'ye getirmeyi başardık. Bütçeleri de yüksek." değerlendirmesini yaptı.