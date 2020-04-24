Anzaklar atalarını balkonlarından anacak
Avustralya ve Yeni Zelanda'da 25 Nisan'da anılan Anzak Günü öncesi yerle yönetimler kritik bir açıklama yaptı. Gelibolu'da her yıl binlerce Avustralya ve Yeni Zelanda'yı bir araya getiren gün öncesinde, "Anzak ruhunu anmak için evlerinizin pencerelerine, balkonlarınıza ve kapınızın önüne çıkın mum yakın" açıklaması yapıldı.
Çanakkale Savaşı’nda ölen Türk ve Anzak askerlerini anmak için her yıl düzenlenen Anzak Günü, bu yıl Avustralya ve Yeni Zelanda’da koronavirüsün gölgesi altında anılacak.
Savaş zamanında yaşamını yitirenlerin anılacağı etkinlikte normal şartlarda her yıl binlerce Avustralyalı ve Yeni Zelandalı Türkiye’ye gelirken, Anzak Koyu’nda güneşin doğuşunu beklerdi.
Her yıl binlerce Avustralyalı ve Yeni Zelandalı Türkiye’ye gelerek törenlere katılıyordu
Fakat dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle alınan sokağa çıkma yasakları ve seyahat yasakları dolayısıyla binlerce Avustralyalı ve Yeni Zelandalı planlarını değiştirdi.
Avustralyalı ve Yeni Zelandalı yetkililer Anzak Günü’nü anmak için insanların evlerinin önlerine, pencerelere ve balkonlara çıkmasını istedi. Vatandaşların ellerinde mumlarla bu günü anmasını isteyen yetkililer önceden kaydedilmiş bazı seremonilerle canlı yayınlanan bazı törenlerin de internet üzerinden izlenebileceğini duyurdu.
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