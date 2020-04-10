Arda Turan’dan sağlıkçılara 100 bin maske

10 Nisan 2020 Cuma, 17:09

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında futbolcu Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan maske dağıtırken fotoğraf paylaşan Arda Turan, ''Söz verdiğimiz 100 bin ağız ve burun korumalığı (maske) yardımının ilk kısmını çok şükür ki bugün gerçekleştirdik. Bu yardımı bir cümle, bir rica ile hayata geçiren sevgili dostum, abim Ali Bekmezci'ye, grubu BEKS Çorap'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projeye hiç düşünmeden evet diyen sevgili İshak Cerit ve Baho abi, iyi ki

varsınız. Bana dağıtıma yardıma gelen kardeşlerim, Allah eksikliğinizi göstermesin. Ancak asıl teşekkür, bugün canlı görme fırsatı bulduğum, rütbesi, unvanı, konumu farketmeksizin sağlık personelimize. Siz gerçek kahramanlarsınız" dedi.

