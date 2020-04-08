At, sokak ortasında doğum yaptı

08 Nisan 2020 Çarşamba, 12:42

İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi, Refak Sokak'ta dün öğle saatlerinde bir at, doğum yaptı. Dünyaya gelen tay, güçlükle ayağa kalkıp ilk adımlarını attı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre sonra gelen sahibi, at ile tayı alarak ahırına götürdü.







