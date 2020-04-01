Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci: Sosyal belediyecilik sınavı veriyoruz

01 Nisan 2020 Çarşamba, 17:41

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını ile mücadele sürecinin yerel yönetimler için sosyal belediyecilik alanında önemli bir sınav olduğunu belirterek, belediyenin yeni dönem yatırım bütçesinin, ilçede yaşayan yurttaşların sağlığı ve nitelikli beslenmesi için kullanılacağını açıkladı.

Deveci, koronavirüs salgını sırasında Atakum’da yapılan çalışmalara ilişkin, “Son yıllarda yerel yönetimlerin girdiği betonlaşma, süslü tabelalar dikme ve tüm kıymetli alanları ranta açma yarışının geldiği nokta ortada. Bu manzara ile birlikte ‘sosyal belediyecilik’ kavramı da içi boş bir slogan haline geldi. Bunu değiştirmek zorundayız. Sosyal belediyecilik konusunda bir sınavdan geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIĞA HARCANACAK”

Yurttaşlardan toplanan vergilerle somut hizmetler yapılması gerektiğini belirten Deveci, şunları kaydetti:

“Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından acil eylem planımızı oluşturup hızla uygulamaya başladık. Önce belediye emekçilerinin sağlığını olumsuz etkilemeyecek tedbirler aldık. Ardından toplum sağlığını koruyabilmek için belediye imkânlarını seferber ettik. Evlerinden çıkamayan yurttaşlarımızın alışverişlerini yapıp kapılarına teslim edecek ekipler oluşturduk. İşine gidemeyen, gelirinden olan ve dara düşen yurttaşlarımız için hem belediyenin imkânlarını kullandık hem de Samsunlu hayırseverlere dayanışma çağrısı yaptık. Yurttaşın ödediği vergilerle oluşan belediye bütçesi, nisan ayı ile başlayan yeni dönemde yurttaşın sağlığı, nitelikli beslenmesi ve mutluluğu için harcanacak. Toplumun kalkınması için mücadele etmeye hazır hisseden herkesi ellerini taşın altına koymaya davet ediyoruz.”