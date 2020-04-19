Atakum’da maske dağıtımı başladı

19 Nisan 2020 Pazar, 06:00

Sokağa çıkmak zorunda olan 20 ila 65 yaş arasındaki yurttaşlar, maskeleri mahalle muhtarlarından temin edebilecek.

Kırsal ve kentsel mahallelerde yapılacak dağıtımın 17 Nisan itibariyle başladığını belirten yetkililer, maskelerin belirlenen programa göre tüm muhtarlara ulaştırılmaya devam ettiğini kaydetti.