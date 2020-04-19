Atakum’da maske dağıtımı başladı
Sokağa çıkma zorunluluğu bulunan Samsun Atakumlular için Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin talimatıyla maske tedarik eden Atakum Belediyesi, 50 bin adet maskeyi, nüfus yoğunluklarına göre planlama yaparak ilçedeki 56 mahalle muhtarına ulaştırmaya başladı.
Sokağa çıkmak zorunda olan 20 ila 65 yaş arasındaki yurttaşlar, maskeleri mahalle muhtarlarından temin edebilecek.
Kırsal ve kentsel mahallelerde yapılacak dağıtımın 17 Nisan itibariyle başladığını belirten yetkililer, maskelerin belirlenen programa göre tüm muhtarlara ulaştırılmaya devam ettiğini kaydetti.
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