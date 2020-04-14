14 Nisan 2020 Salı, 16:11

Atatürk Havalimanı’ndaki hastane inşaatında çok sayıda iş makinesi, hafriyat kamyonu ve işçiyle çalışmalar sürüyor. İnşaatta zemine beton dökülmesine başlandı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, havalimanında yapımına başlanan pandemi hastanesinin yerinin çok yanlış seçildiğini belirterek, "AHL’de üç pist vardı. İkisi kuzey-güney diye bilinen 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde, uluslararası standartlarda, biri de 2 bin 500 metre uzunluğunda 60 metre genişliğinde pist. 2 uzun pistin de ‘başı kırıldı.’ Dolayısıyla iki pist de kullanılamaz hale geldi" dedi.

"STRATEJİK NOKTALARI YOK ETTİLER"

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise şu bilgileri verdi:

Yapılmakta olan hastane Atatürk Havalimanı'nın 2 pistini yok etti. Atatürk Havalimanı'nda terminal binaları, otoparklar, uçak parsalları varken inşa edilen hastaneler ile tam 2 pist kullanılamaz hale geldi. Bir pistin yapımı yaklaşık bir milyar dolar. Pistle yangın uçaklarının kalktığı, ambulans uçaklarının havalandığı stratejik noktalardır, hepsini yok ettiler.

'SONSUZA DEK YOK ETTİLER'



CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek de sosyal medya hesabından pistlerin kırılmasına büyük tepki göstererek, "Atatürk Havalimanı'nı sonsuza dek yok ettiler!" dedi.

Zeybek ayrıca, "Hastaneye dönüştürülmeye uygun, altyapısı hazır terminal binaları, otoparklar,hangarlar ve hatta bir otel hazır dururken; 3 kilometre uzunluğunda, bu Milletin 300 milyon doları ile mal edilmiş 2 stratejik pisti yerle bir ettiler" ifadelerini kullandı.



"ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Yıllarca havalimanı işletmeciliğinde üst düzey yetkili olarak çalışan bir yurttaş da “İnşaatın yerini görünce ağzım açıkta kaldı. İçim acıdı. En kötü yeri seçin dense daha kötüsünü seçemezlerdi. Etrafta bir sürü yer varken, CNR alanı varken niye burası anlamak mümkün değil!” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan’da, Sancaktepe’de ve Atatürk Havalimanı’nın bulunduğu alanda tek katlı, 1000 odalı iki hastane yapılacağını açıklamıştı. Hastanelerin 45 günde tamamlanacağı belirtilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanelerin Covid-19 salgını sonrasında da hizmet verecek şekilde tasarlanacağını duyurmuştu. İlk olarak havalimanın karşısındaki bir arazide inşaata başlanmış, ancak konutlara yakınlığı nedeniyle bu noktadan vazgeçilip hastanenin havalimanı arazisi içine yapılması kararlaştırılmıştı.

