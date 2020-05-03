Atatürk Havalimanı'nın stratejik noktaları kullanılamaz hale geldi

03 Mayıs 2020 Pazar, 17:11

Küresel salgın nedeniyle yapımına başlanan İstanbul’daki Yeşilköy Hastanesi’nin kaba inşaatının büyük bir kısmı bitirildi. Havadan çekilen fotoğraflar, 2 milyar dolarlık piste kondurulan hastanenin, kapatılan Atatürk Havalimanı’nın nasıl kullanılamaz hale getirildiğini gözler önüne serdi.

YOK ETME OPERASYONU

Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre, Yeşilköy Hastanesi’nin yapımı sırasında kapatılan Atatürk Havalimanı’nın üç pistinden ikisi kırılarak yok edildi. Sadece inşaat değeri milyarlarca lira olan iki pistin üzerine hastane yapılması, “Hastane yapmaktan çok Atatürk Havalimanı’nı yok etme operasyonu” olarak değerlendiriliyor.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “AHL’de üç pist vardı. İkisi kuzey-güney diye bilinen 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde, uluslararası standartlarda, biri de 2 bin 500 metre uzunluğunda 60 metre genişliğinde pist. İki uzun pistin de ‘başı kırıldı.’ Dolayısıyla iki pist de kullanılamaz hale geldi. Stratejik noktaları yok ettiler” dedi.