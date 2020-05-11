AVM’ler açılıyor ama işçileri düşünen yok

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

AVM ve büyük fabrikaların yeniden faaliyete geçmesi ile birlikte özel sektör bugün büyük oranda yeniden işbaşı yapacak. Ancak uyarılara karşın açılacak olan AVM’lerde salgına nasıl engel olunacağı, işe gitmek zorunda olan, küçük çocuğu bulunan işçilerin ne yapacağı, zaten zorda olan emekçinin ise her gün maske için kaynak ayırıp ayıramayacağı gibi birçok soru yanıt bekliyor.

AVM’ler bugün yeniden açılıyor. Buralarda çalışan binlerce işçi de bugün işbaşı yapacak. AVM’lerde örgütlü bulunan Tez-Koop-İş Sendikası’na bağlı işçiler sosyal medya üzerinden “AVM’lere gitmiyoruz” kampanyası başlattı. İşçiler, “Sahillerde dahi yürüyüş yapma yasağının olduğu bir yerde, kapalı alanlarda çalışanların ve halkın sağlığını nasıl korumayı düşünüyorsunuz? Ayakkabı, kişisel bakım, giyim, kozmetik hiçbirisi acil ihtiyaç değil. Bu AVM’leri neden açıyoruz?” soruları ile tepkilerini dile getirdi.

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, AVM’lerle ilgili şimdiye kadar hiç gündeme getirilmeyen bir konu olduğuna dikkat çekerek, şu uyarıda bulundu: “Depolardan gelen tedarik mallar AVM’ye arka kapılardan giriyor. Diyelim ki depoda malı yükleyen kişide virüs var. AVM’ye gelen ürüne de bulaştı. AVM’ye girişte ürün kontrol edilmiyor ki sadece insanların ateşine bakılıyor. Böylece ürün ile birlikte virüs de AVM içine girmiş olacak. Herkese bulaşacak. Asıl felaket bu. Bilim Kurulu, mallarla birlikte virüs de taşınıyor mu, taşınmıyor mu? Bunun yanıtını verebiliyor mu? Bu sorunun yanıtı verilemiyorsa AVM’lerin açılmasına nasıl izin veriliyor? Felaket olur. AVM’ler açılmamalı. Ancak oradaki çalışan arkadaşlarımızın bütün ücret ve sosyal hakları verilmeli.”

‘AVM SAHİPLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR’

Özdemiroğlu, ayrıca havalandırma sistemi nedeniyle AVM’nin 4. katında bulunan virüsün çok rahat bir şekilde 1. kata taşınabileceğine de dikkat çekti.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal ise “Yalnızca AVM sahiplerinin ekonomisini düşünerek yapılan bir normalleşmeyi kabul edemeyiz” dedi.

Tüketicilerden AVM’lere gitmemelerini isteyen Koçal, şöyle devam etti: “Alışveriş merkezlerinden dükkân kiralayan esnafımız bir metrekareye İstanbul’da ortalama 47 dolar, Anadolu’da ise 38 dolar kira ödüyor. Belli ki AVM patronlarını, buralarda dükkân kiralayan esnafın yüksek kiraları ödeyemeyeceği ve dükkânları boşaltacağı korkusu ve endişesi sarmıştır. AVM patronlarının zarar etme korkusunun tüketiciler alışveriş merkezlerine gidip alışveriş yapsın mantığı ile çözülmesi mümkün değildir. AVM’lerden dükkân kiralayan esnafların da rahatlaması için AVM patronlarının dolar bazlı yaptıkları kira sözleşmelerinden vazgeçerek, yüksek fiyatlı sözleşmeleri güncel reel ödenebilir kiralara çekerek güncelleme yapmaları çözümün bir parçasıdır. Tüketicinin sağlığı ön plana alınarak çözüm üretmelidir.”