AVM'lerin 15 milyar dolar civarında borcu var

14 Mayıs 2020 Perşembe, 16:00

Ticari gayrimenkul yatırımı ve yönetimi alanında faaliyet gösteren JLL'in Türkiye Başkanı Avi Alkaş, koronavirüs sürecinde yeniden faaliyete geçen cadde mağazalarında çok kötümser olunmayacak ciroların başladığını belirterek; sonbahar ya da kışa doğru toparlanma beklediğini söyledi.

CEO Club Online Summit'te perakende sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Alkaş, "Mağazalardan almakta olduğumuz verilere göre, caddelerde çok da kötümser olunmayacak bazı cirolaryakalanmaya başlandı. Bu iyi bir gösterge. Zorlu bir yazsonrasında galiba sonbahar, kışa doğru toparlanmış oluruz, eski ciroları yakalamaya, eski ziyaretçi sayılarını bulmaya başlamak için" diye konuştu.

AVM'lerdeki mağazaların kira ve genel giderlere ilişkin şikayetleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Alkaş, bu zor dönemde tüm yükü AVM'lerin üstlenemeyeceğini belirterek, kamunun ve bankaların sürece dahil olmadan bu sorunun çözülemeyeceğini söyledi.

Alkaş, "Bazı perakendeciler kendi önlemlerini almadılar diye... kendi kaynaklarını başka sahalara götürup, perakendeden kazandıklarını başka sahalara yatırdıkları zaman, bugün gereken kaynaklarını içeri akıtamadıkları zaman sıkıntı doğuyor. Bunun da ceremesini sadece AVM sahiplerine yüklenmeemsi lazım. Bunun çözümünün dört tarafı var. Kamu bu işin içine girecek. Bankalar devreye girecek, kiracı ve mal sahibi anlayışlı olacak" diye konuştu.

AVM'lerin 15 milyar dolar civarında borcu bulunuyor. Türkiye'de artık kimsenin kolay kolay AVM yatırımı yapamayacağını belirten Alkaş, "Geçmişte Türkiye'de proje finansmanı yoktu. Mecburen bu tür yatırımları döviz cinsinden borçlanarak yapıyordunuz. Fakat iki yıla yakın zamandır kiraların TL'ye dönmesiyle bugünkü koşullarla kolay kolay AVM yatırımı yapılamaz hale geldi. Burada borç/tahsilat dengesini iyi kuramayacak AVM'ler de maalesef... Çünkü AVM'lerde dipsiz kaynak yok. Şu anda iki ay hiçbir AVM kira almadı. AVM'lerin de yaşatılmasını sağlarsak bindiğimiz dalı kesmeyiz" diye konuştu.

AVM'LER ŞU ANDA YÜZDE 20-25 DOLULUKLA FAALİYET GÖSTERİYOR

Online toplantıda değerlendirmede bulunan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük de, yavaş yavaş mağazalarını açmaya başladıklarını, ancak eski seviyelere önülmesinin zaman alacağını kaydetti. Küçük, "AVM'lerin açılması tüm mağazaların açılması anlamına gelmiyor. Şu anda AVM'ler yüzde 20-25 dolulukla faaliyet gösteriyor" dedi.

500'den fazlası yurtdışında olmak üzere, 48 ülkede toplam 1,000 mağaza ile faaliyet gösterdiklerini belirten Küçük, "Bazı ülkelerdeki mağazalarımız yeniden açıldı. Rusya, Kazakistan, Romanya, Polonya, Bulgaristan, Macaristan, Fas gibi ülkelerde ise mağazalar hâlâ kapalı. Bu yıl bu mağazalar kanalıyla 1 milyar dolar ihracat düşüncemiz vardı. Bu hedefimizden vazgeçmiş değiliz" diye konuştu.

Küçük, koronavirüs sürecinde değişen tüketici alışkanlıkları ile birlikte, önümüzdeki dönemde e-ticaretin şirketlerin satışlarındaki payının iki katına çıkmasını beklediğini söyledi.