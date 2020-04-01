Avrupa'dan gelenlerin karantina tahliyesi başladı
Avrupa’dan döndükten sonra koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alınarak 14 gün boyunca İzmit’te yurtlarda kalan 859 kişinin tahliyesine bu sabah başlandı.
Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'ya geçici olarak giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan kişiler Türkiye’ye döndükten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında İzmit’te Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlarda 14 günlük karantinaya alındı.
Ali Fuat Cebesoy Yurdu'nda 354 kişi, Şerife Gelin Yurdu'nda 200 kişi, Canfeda Hatun Yurdu'nda 191 kişi ve Gazi Süleyman Paşa Yurdu'nda 114 kişi olmak üzere toplam 859 kişinin karantina süresi sona erdi. Düzenli olarak koronavirüs testinden geçirilen kişilerden sonuçları negatif çıkanların tahliyelerine saat 06.00 sıralarında başlandı.
Karantinadaki kişiler için AFAD organizasyonu ile İstanbul Havalimanı, İstanbul Harem Otogarı ve Kocaeli Otogarı’na gidecek otobüsler temin edildi. Bazı kişileri ise özel araçları ile yurt önlerine gelen yakınları karşıladı.
KARANTİNA EVDE DEVAM EDECEK
İzmir’deki evinde kendisini karantinaya almaya devam edeceğini söyleyen Erdinç Şimşek, “Negatif çıktı sonuçlarımız. Eve gittiğimde izolasyonu sağlayıp 14 gün daha karantina uygulayacağız. Çünkü biz başkalarına yaymak zorunda değiliz. Herkesin bizim gibi eve gittiğinde izolasyon sağlaması lazım” dedi.
Karantina sonrasında Samsun’daki evine döneceğini söyleyen İlknur Şişman da, “Almanya’dan geldikten sonra 14 gün karantinada kaldık. Herkesin de yapması gerekiyor. Testlerde negatif çıktı. Çok şükür bir sıkıntı yok. Herkes kendisine bu şekilde bakarsa sayıların yükselmeyeceğine eminim. Burada kalmak çok farklı bir psikoloji, anlatılmaz aslında. Bol bol dua ettik, arada kitap okuduk. Sağ olsunlar, AFAD ekibi kitap dağıttılar. Bir şekilde zaman geçti” dedi.
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