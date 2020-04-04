Bağış hesapları bloke oldu! Yeni kampanya başlattı

04 Nisan 2020 Cumartesi, 14:57

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yeni sosyal sorumluluk kampanyası başlattığını bildirerek hayırseverlere çağrıda bulundu. “iyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır” diyen Yavaş, çağrısında şunları kaydetti:

“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım etmek isteyip de edemeyen hayırsever vatandaşlarımız olduğunu çok iyi biliyorum. Şimdi o hayırsever vatandaşlarımıza hiç kimseyi incitmeyecek ve engel çıkarılamayacak güzel bir teklifim var. Kendiniz veya birkaç kişi bir araya gelin.

Hemen mahallenizdeki ya da komşu mahallenizdeki bakkala, kasaba, manava gidin. Veresiye defterindeki bir ihtiyaç sahibinin borcunu ödeyin, hesabını kapatın. Biz komşuyuz, biz hemşeriyiz, biz milletiz. Gereğini yapalım. Hep birlikte, el ele, derdine yetişilmemiş hiç kimse bırakmayalım. Üstelik önümüz Ramazan. Ankaralılar olarak, bu zor günlerde lütfen böyle bir güzelliğe imza atalım, Türkiye’ye örnek olalım.”

EYT’LİLERE DESTEK OLUNACAK

Öte yandan Yavaş, belediyeninin verdiği “işini kaybeden desteğinden” EYT’lilerin de yararlanmasının sağlandığını bildirdi. Yavaş, EYT’lilerin başvuru formunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Gençlere yönelik de belediyenin çalışma yürüttüğüne dikkat çeken Yavaş, “Kıymetli Evlatlarım, Bu süreçte evde sıkılmadan vakit geçirmeniz ve kendinizi daha çok geliştirmeniz için yanınızda olacağız. Peki sizce neler yapabiliriz? Bunu en iyi siz bilirsiniz diye düşündük. Belirteceğiniz fikirler, Başkent Mobil uygulamamızda anket olarak sunulacaktır” bilgisini paylaştı.