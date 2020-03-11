Bahçeşehir Üniversitesi, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim kararı aldı

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle Kadir Has Üniversitesi ara tatilini erkene çektiğini duyururken, Bahçeşehir Üniversitesi de eğitime online olarak devam etme kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2020 Çarşamba, 13:13

Türkiye'de dün yeni tip koronavirüse ilişkin ilk vakanın açıklanmasının ardından Millî Eğitim Bakanlığı'nın derslerin devam edip etmeyeceğine ilişkin vereceği karar bekleniyor. Kadir Has Üniversitesi ara tatilini erkene çektiğini duyururken, Bahçeşehir Üniversitesi de eğitime online olarak devam etme kararı aldı.


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